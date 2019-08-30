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30.08.2019 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В кузбасской тайге нашли заблудившихся пенсионера с внуком

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Поиски пенсионера и его внука, заблудившихся в тайге неподалеку от поселка Ортон Кемеровской области, нашли живыми. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, пропавших искали около двухсот человек, при этом прочесывание леса не прекращалось даже ночью.

В Кузбассе нашли пропавшего в лесу мальчика

О том, что 70-летний мужчина с внуком поехали за грибами и не вернулись сообщила в полицию мать ребенка. Она позвонила вчера, около 16.00, тогда как на "тихую охоту" ее 9-летний сын с дедом ушли днем ранее: 28 августа около 10 утра по местному времени.

Сначала поисковикам удалось обнаружить автомобиль, которым управлял пропавший пенсионер, однако людей возле него не было. Заблудившихся грибников обнаружили только сегодня в 15 километрах от поляны, где была найдена машина. Их здоровью сейчас ничего не угрожает.

На поиски людей в кузбасскую тайгу отправились полицейские из Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников, Калтана, Мысков и Новокузнецкого района, а также сотрудники регионального главка. Кроме того, в поисках участвовали кинологи с собаками и большое число волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт".

- Если вы собираетесь на такую прогулку, возьмите с собой спички, мобильный телефон и дополнительную аккумуляторную батарею, - предупреждают в полиции. - Кроме того, нужен компас либо навигатор, фонарик и самые необходимые медикаменты для оказания первой доврачебной помощи, а также небольшой запас пищи.

Очень важно, отмечают правоохранители, чтобы родные и близкие знали примерный маршрут, лучше периодически сообщать им о своих передвижениях. Если же вы поняли, что заблудились, лучше всего сразу обратиться в любые экстренные службы и выполнять указания специалистов.

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