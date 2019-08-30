На шахте в КЧР обрушилась горная порода

Как минимум один человек пострадал при обрушении горной породы в шахте Урупского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Карачаево-Черкесии.

По данным ТАСС, ЧП произошло на глубине 500-600 метров в шахте. Больше пострадавших, заблокированных или погибших в шахте нет, говорится в сообщении.

Стоит добавить, что этим летом началась рекультивация хвостохранилища первой очереди Урупского ГОКа. Это позволит восстановить почти 56 гектар земли вокруг предприятия, которые в нескольких десятилетий подвергались негативному воздействию шахты. Все восстановительные работы планируется завершить в 2021 году.