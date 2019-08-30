В Ингушетии пройдет экологическая акция "День реки Сунжа"

Берега ингушской реки Сунжа и близлежащая территория будут очищены от мусора и благоустроены.

Сунжа - самый крупный водный объект в республике, также она протекает на территории соседнего региона, общая протяженность реки - 278 километров, из них почти 77 километров проходят по Ингушетии.

В масштабном субботнике, который пройдет в эти выходные, примут участие волонтеры - представители общественных, молодежных организаций, госслужащие и сотрудники муниципалитетов.

- Общими усилиями мы очистим водоохранную зону и берега реки Сунжа на всем протяжении водного объекта на территории республики от Магаса до города Сунжа, - пообещал министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Бабхоев.

Главной площадкой субботника станет любимое место отдыха жителей Сунженского района - берег реки на границе сельских поселений Барсуки и Плиево.

"День реки Сунжа", так называется экологическая акция, пройдет не только с пользой, но и весело. В конце работы организаторы планируют провести масштабный флешмоб: участники субботника и приглашенные на него гости региона встанут в линию вдоль берега реки, символизируя ее защиту.