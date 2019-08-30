В КЧР арестован подозреваемый в хищении газа на 30 миллиардов

Сотрудники ФСБ задержали бывшего и. о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамукова, которого подозревают в хищении газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Он был объявлен в федеральный розыск, а спустя некоторое время арестован и доставлен в Карачаево-Черкесскую республику - по месту расследования. Как известно, ранее по этому же делу были арестованы другие подозреваемые, в частности, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Их подозревают не только в хищении газа для Дагестана, Ставрополья и КЧР, но и в организации убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова в 2010 году. В федеральном розыске остается исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков.

К слову, чуть больше недели назад Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением на бывшего гендиректора "Газпром межрегионгаз Пятигорск". Его подозревают в хищении одного миллиарда рублей на Ставрополье.