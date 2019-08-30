Минобороны России рассекретило документы об освобождении Бухареста

Министерство обороны Российской Федерации рассекретило документы, касающиеся освобождения Бухареста в годы Великой Отечественной войны. В нынешнем году исполняется 75 лет, как столицу Румынии освободили от немецко-фашистских захватчиков.

В специальном мультимедийном разделе "Бухарест: цветы и радость освобождения" на сайте Минобороны Росии представлены фотокопии разных постановлений, политдонесений, наградных листов, газетных публикаций.

Из документов можно понять, что командованию Красной Армии предписывалось охранять и оказывать всяческое содействие работе больниц, школ, телеграфов и телефонной связи Румынии. На территории страны устанавливалось свободное хождение румынской валюты и ее курс к советскому рублю. Всем владельцам торговых и промышленных предприятий гарантировали сохранение их личных и имущественных прав, а также принадлежащую им частную собственность.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны отмечают, что Красная Армия пришла в Румынию как армия-освободительница. Об этом свидетельствует и воззвание к румынскому народу и румынской армии, составленное на двух языках. С этими и другими интересными документами можно познакомиться на сайте.