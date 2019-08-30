Состоялся последний пуск ракеты "Рокот" с военным спутником

Жидкостная трехступенчатая ракета "Рокот" отправилась с космодрома Плесецк в свой последний полет. Перед "выходом на пенсию" она выполнила важное задание для ВКС России.

О пуске сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

Он состоялся в 17:00 по московскому времени с третьей пусковой установки космодрома Плесецк. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

В расчетное время, в 17:02 ее приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

А в 17:05 разгонный блок "Бриз-КМ", в который входит головная часть ракеты и космический аппарат военного назначения, отделился от второй ступени. В итоге "Рокот" успешно вывел на орбиту новый спутник. Ему присвоили имя "Космос-2540".

Как пояснил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук, это последний пуск ракеты "Рокот", осуществленный в интересах Минобороны. Его эксплуатация завершается в связи с тем, что планируется переход на модернизированные ракеты этого типа.

Справка "РГ"

Жидкостная трехступенчатая ракета легкого класса "Рокот" была спроектирована в ГКНПЦ имени Хруничева. Предназначена для выведения космических аппаратов массой до 2 тонн на низкие околоземные орбиты. Создали ее на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100 УТТХ (РС-18).

Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года. А 16 мая 2000 года был осуществлен первый полноценный пуск "Рокота". Всего за 19 лет ракета отправлялась в космос 29 раз. С ее помощью выведено на орбиту 70 космических аппаратов.

21 августа 2018 года стало известно, что Центр Хруничева работает над проектом новой легкой ракеты-носителя "Рокот-2".