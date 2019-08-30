В предпоследний день лета в Мурманске откроются летние Баренц-игры. В них примут участие 672 спортсменов из России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Об этом сообщили на пресс-конеференции в спорткомитете Мурманской области. В программе соревнований - 13 видов спорта, в том числе боулинг, велогонки, футбол, дзюдо, спортивное ориентирование, настольный теннис, спортивная борьба, бочче, легкая атлетика, настольный теннис.

- В рамках летних Баренц-игр впервые состоятся соревнования по стрельбе из лука, - отметила заместитель председателя областного спорткомитета Наталья Марковина. - У нас этот вид спорта не практикуется, а потому мы пригласили архангелогородцев, у которых уже есть признанные мастера лука и стрелы.

Торжественное открытие летних Баренц игр состоится 30 августа в 20.00 в мурманском спорткомплексе "Долина Уюта". Соревнования будут продолжаться до 1 сентября включительно.

Справка "РГ"

Баренц-регион включает в себя ряд территорий России, Норвегии, Финляндии и Швеции. История Баренцева Евро-Арктического сотрудничества началась 11 января 1993 года, когда министры иностранных дел Норвегии, России, Финляндии и Швеции, а также представители Дании, Исландии и Еврокомиссии (представители 13 стран) подписали Киркенесскую декларацию. До 2014 года в рамках Баренц-сотрудничества в сфере спорта на территории четырех стран: России, Швеции, Норвегии и Финляндии проводились спортивные мероприятия по четырем видам спорта: спортивная борьба, хоккей, футбол и спортивному ориентированию. Начиная с 2014 года, решением Баренц спорт комитета стали проводиться Зимние и Летние Баренц игры.