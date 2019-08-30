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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге отметили 300-летие самого старого маяка в России

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Западного военного округа Фото: Пресс-служба Западного военного округа
Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Знаменитый маяк Толбухин, расположенный в акватории Финского залива, отметил 300-летие. В честь юбилея здесь установили памятную табличку, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
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Маяк, построенный по указанию Петра Великого, является старейшим в России. Он установлен на искусственном каменистом островке Финского залива. Сначала маяк назывался Котлинским. А в 1736 году его переименовали в честь полковника Федота Семеновича Толбухина, начальника гарнизона и первого коменданта Кронштадта, который отличился при обороне Котлина во время Северной войны. Первоначально маяк представлял собой временное деревянное здание, а сегодня - это каменная башня, которая соединяется галереей с техническим помещением.

В настоящее время Толбухин маяк входит в состав гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы. Он обеспечивает безопасность навигации в акватории залива на подходах к порту Санкт-Петербургу и Кронштадту. Маяк оснащен светодиодным фонарем, дальность видимости огня - 16 морских миль. Его проблеск - три секунды через девять секунд в темноте.

- Толбухин маяк не просто "дедушка" всех российских маяков, его богатая история тесно переплетена с судьбой нашей страны, - отметил начальник гидрографического района Ленинградской военно-морской базы капитан 2 ранга Александр Шубин.

Толбухин маяк является объектом регионального культурного наследия.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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