Военные России и Германии благоустроили братские могилы в Ленобласти

Российские и немецкие военнослужащие провели работы по благоустройству захоронений времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области.

Эти военнослужащие - члены совместной поисковой экспедиции. "РГ" уже рассказывала о том, что она организована в Кировском районе, где проходили ожесточенные бои на подступах к Ленинграду и находятся еще сотни неучтенных захоронений, как одиночных так и групповых.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, офицеры и солдаты ФРГ и российского поискового батальона ЗВО поработали на территории мемориальных комплексов "Невский пятачок", "Синявинские высоты", а также на немецком мемориальном кладбище в Сологубовке. Они убрали мусор, помыли памятные доски, очистили конструкции от ржавчины, покрасили обелиски и монументы.

Совместная экспедиция проходит с 26 августа по 6 сентября.