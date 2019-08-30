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30.08.2019 19:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Стало известно расписание игр "Краснодара" в Лиге Европы

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Маргарита Полякова Фото: Маргарита Полякова
Фото: Маргарита Полякова

УЕФА на своей официальной странице в Twitter в пятницу вечером опубликовала расписание матчей групповой стадии Лиги Европы, жеребьевка которой состоялась несколькими часами ранее. Футбольный клуб "Краснодар" свой первый матч в группе С проведет на выезде 19 сентября против швейцарского "Базеля".

Фото: Маргарита Полякова
В "Краснодаре" прокомментировали итоги жеребьевки Лиги Европы

Красно-синие (это традиционные цвета швейцарского клуба) - 20-кратные чемпионы своей страны, постоянные участники Лиги чемпионов, полуфиналисты Лиги Европы сезона-2012/2013 принимают своих гостей на почти 40-тысячном стадионе "Санкт-Якоб Парк". Как и "быки", швейцарцы попали в этот турнир, не сумев пробиться в групповой этап Лиги чемпионов (во втором отборочном раунде они дважды уступили австрийскому ЛАСКу - 1:2 и 1:3). Тренирует команду известный в Европе специалист Марсель Коллер, в свое время в течение шести лет успешно руководивший сборной Швейцарии.

На родной арене во втором круге кубанцы примут "Базель" 28 ноября.

А первый домашний матч "Краснодар" проведет 3 октября против испанского "Хетафе" (любопытно, что в этом клубе несколько лет назад выступал один из лучших сегодня игроков "быков" Вандерсон). Кстати, на Пиренеях кубанцы завершат выступления в групповом турнире 12 декабря.

А против еще одно своего соперника - турецкого "Трабзонспора" - "Краснодар" сыграет 24 октября (на выезде) и 28 ноября (дома).

Отметим, что за свои пять сезонов выступлений в еврокубках, "быки" ни с кем из своих нынешних оппонентов не встречались. При этом испанские и турецкие клубы уже несколько раз были соперниками кубанцев. А вот со швейцарскими командами южанам еще играть не доводилось.

В плей-офф Лиги Европы из группы выйдут две лучшие команды по итогам всех встреч.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Лига Европы 2019/2020
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