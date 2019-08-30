Стало известно расписание игр "Краснодара" в Лиге Европы

УЕФА на своей официальной странице в Twitter в пятницу вечером опубликовала расписание матчей групповой стадии Лиги Европы, жеребьевка которой состоялась несколькими часами ранее. Футбольный клуб "Краснодар" свой первый матч в группе С проведет на выезде 19 сентября против швейцарского "Базеля".

Красно-синие (это традиционные цвета швейцарского клуба) - 20-кратные чемпионы своей страны, постоянные участники Лиги чемпионов, полуфиналисты Лиги Европы сезона-2012/2013 принимают своих гостей на почти 40-тысячном стадионе "Санкт-Якоб Парк". Как и "быки", швейцарцы попали в этот турнир, не сумев пробиться в групповой этап Лиги чемпионов (во втором отборочном раунде они дважды уступили австрийскому ЛАСКу - 1:2 и 1:3). Тренирует команду известный в Европе специалист Марсель Коллер, в свое время в течение шести лет успешно руководивший сборной Швейцарии.

На родной арене во втором круге кубанцы примут "Базель" 28 ноября.

А первый домашний матч "Краснодар" проведет 3 октября против испанского "Хетафе" (любопытно, что в этом клубе несколько лет назад выступал один из лучших сегодня игроков "быков" Вандерсон). Кстати, на Пиренеях кубанцы завершат выступления в групповом турнире 12 декабря.

А против еще одно своего соперника - турецкого "Трабзонспора" - "Краснодар" сыграет 24 октября (на выезде) и 28 ноября (дома).

Отметим, что за свои пять сезонов выступлений в еврокубках, "быки" ни с кем из своих нынешних оппонентов не встречались. При этом испанские и турецкие клубы уже несколько раз были соперниками кубанцев. А вот со швейцарскими командами южанам еще играть не доводилось.

В плей-офф Лиги Европы из группы выйдут две лучшие команды по итогам всех встреч.