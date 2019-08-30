В Сочи женщину обвинили в гибели малолетнего сына от истощения

В Сочи женщина обвиняется в причинении своему малолетнему сыну смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СКР по Кубани.

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СКР по краю предъявил обвинение 34-летней местной жительнице, проживающей с супругом в съемном жилье в поселке Верхнеармянская Хобза, в причинении смерти по неосторожности своему трехмесячному сыну (часть 1 статьи 109 УК РФ).

По версии следствия, 25 апреля этого года женщина, находясь дома, родила ребенка, в больницу не обращалась. Обвиняемая не поставила сына на учет в медицинском учреждении и не предоставила возможности врачам провести осмотр младенца, необходимый для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, в том числе и врожденных.

23 июня состояние ребенка-маугли ухудшилось, он стал отказываться от пищи. Как рассказали в ведомстве, несмотря на это, женщина не обратилась в лечебное учреждение. Через день в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители доставили его в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 3 июля ребенок скончался.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов.

Сейчас ведется следствие.