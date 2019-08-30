Видео: У Соль-Илецка военные самолеты приземлились на грунтовую полосу

Масштабные учения подразделений материально-технического обеспечения проходят на территории Центрального военного округа. На полевом аэродроме у города Соль-Илецк военные самолеты Ан-12 и Ил-76 отработали посадку на грунт. А также, сообщает пресс-служба, отработали эвакуацию пострадавших в результате налета диверсантов.

Тренировки проводятся в рамках подготовки к командно-штабному учению "Центр-2019".

"Один из вопросов, который рассматриваем (и он очень злободневный), касается рассредоточения авиации на всех уровнях. Мы видели, как в Энгельсе это делает дальняя авиация, сейчас мы видим, как вопросы, связанные с обеспечением полетов, решаются здесь - на полевом аэродроме, который в военное время будет основным. Его размеры (2300 метров в длину и 60 в ширину) позволяют принимать такие транспортные самолеты как Ан-12, Ил-76 и так далее", - рассказал начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ, генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

Такая площадка позволяет приблизить условия учения к боевым: нет готовых посадочных полос, инженерных сооружений, которые бы могли помочь военнослужащим выполнить задачу.

Одним из зрелищных эпизодов сценария стало отражение нападения "противника" во время погрузки армейского имущества на самолеты Ан-12 и Ил-76. Подразделению противопожарной охраны аэродрома пришлось потушить "поврежденный" диверсантами вертолет Ми-8АМТШ.

Кстати

Учения с 27 по 30 сентября. В них примут участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.