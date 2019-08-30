Российские баскетболистки вышли в финал Евробаскета до 16 лет

Российская сборная девушек возрастной категории U-16 вышла в финал чемпионата Европы, который завершается в столице Северной Македонии Скопье. Сегодня вечером в решающем матче нашей команде будет противостоять сборная Литвы.

Накануне в полуфинале россиянки, руководимые главным тренером Александром Ковалевым, взяли верх над Испанией - 64:60, Литва также с небольшим преимуществом победила Францию - 54:51.

Интересно, что испанки во встрече с Россией имели шанс перевести игру в овертайм. За три секунды до окончания четвертой 10-минутки наши девушки лидировали с зыбкой разницей в два очка (62:60), а право на исполнение штрафных бросков после осознанного фола соперниц получила Кристина Савкович. Один из лидеров нашей команды хладнокровно реализовала обе попытки, после чего испанки уже никак не могли уйти от поражения в основное время. Самой результативной у победительниц стала Анастасия Бочарова, набравшая 18 очков. Особенно заметная в концовке Анастасия Косу едва не делала так называемый "дабл-дабл" - в ее активе 11 очков и 9 подборов.

Заметим, что в этом чемпионате, как и во всех аналогичных континентальных турнирах для команд резерва, принимает участие 16 сборных. На предварительном этапе они были распределены на четыре квартета. После группового раунда никто турнир не покидал, поскольку все участники продолжали выступление в плей-офф, распределившись по сетке в соответствии с занятыми в четверках местами.

Сборная России попала в плей-офф с первого места. В группе наша команда победила Италию (71:57), Венгрию (69:66) и Финляндию (78:54). Далее в 1/8 финала подопечные Ковалева взяли верх над Данией (95:47), а в четвертьфинале огорчили Латвию (65:63).

Наша команда на чемпионате Европы в Северной Македонии выступает в следующем составе:

защитники - Мария Андрущенко, Вероника Логинова (обе - УОР-4 им. Александра Гомельского, Москва), Сабрина Довнар-Запольская (УОР-3, Видное), Яна Пашковская ("Енисей"-2, Красноярск), Яна Эльберг ("Динамо-Юниор", Курск).

Форварды - Кристина Савкович, Анастасия Бочарова (обе - УОР-4 им. А.Я. Гомельского), Карина Комарова (СШОР по ИВС, Щелково), Анастасия Олаири Косу ("Динамо-Юниор"), Анастасия Одинцова (УОР-3, Видное).

Центровые - Анастасия Болдырева (СШОР "Тринта", Москва), Валерия Яковлева (СШОР "Тимирязевская", Москва).