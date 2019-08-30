США отменят безвиз для россиян на Гуам и Северные Марианские острова

Вашингтон принял решение отменить для россиян безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова на срок до 45 дней. Об этом говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, опубликованном в пятницу на сайте Федерального реестра.

Как следует из текста документа, он будет опубликован в печатном виде только 3 сентября, а прописанные в нем изменения вступят в силу только спустя 30 дней после этого. Примечательно, что МВБ оставляет за россиянами право в индивидуальном порядке подать прошение о разрешении на безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова по экстренным гуманитарным причинам или в целях "существенной общественной пользы".

Распоряжение подписано исполняющим обязанности министра внутренней безопасности Кевином Макэлинэном.

Безвизовый режим на въезд на территорию Гуама и Северных Марианских островов, американских заморских территорий, на срок до 45 дней с деловыми или туристическими целями действовал для россиян с 2012 года.