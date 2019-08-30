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30.08.2019 15:13
Рубрика: Происшествия

Суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева

Текст: Владислав Куликов

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева. Как сообщает ТАСС, экс-законодатель обвиняется в мошенничестве.

Точной информации о том, где именно сейчас находится Олег Михеев, у правоохранителей нет. Срок ареста начнет отсчитываться с момента его задержания. Олег Михеев обвиняется в хищении 172 миллионов рублей, которые, по версии следствия, он взял в кредит и не вернул банку. Также, по мнению следствия, он передал для незаконной легализации 14 объектов недвижимости Волгоградского моторостроительного завода.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в 2011 году, сначала - в отношении неустановленных лиц. В 2013 году оно было соединено в одно производство с другими уголовными делами в отношении экс-депутата.

В обоснование своего ходатайства представитель Следственного комитета заявил в суде, что вменяемые Михееву преступления не связаны со сферой предпринимательской деятельности. Иначе на него не могла бы распространятся такая мера пресечения, как арест. Суд с такими доводами следствия согласился.

Правоохранительные органы полагают, что экс-депутат скрылся от следствия за пределами нашей страны. Поэтому Олег Михеев был объявлен в международный розыск по линии Интерпола в целях его выдачи. В свою очередь, защита утверждает, что обвиняемый находится на территории России. Вину экс-депутата защита отрицает.

"Михеев находится в Волгограде и у нас есть все доказательства, опровергающие виновность и подозрения в отношении моего подзащитного", - заявил адвокат.

Судья, заслушав все стороны, приняла решение об удовлетворении ходатайства следствия.

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