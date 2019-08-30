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Умерла создательница мультфильма про муми-троллей Людмила Танасенко

Новости
    30.08.2019, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Художник-постановщик Людмила Танасенко, работавшая над мультфильмами "Муми-тролль и комета", "Падал прошлогодний снег", "Большой секрет для маленькой компании", "Волк и семеро козлят на новый лад", скончалась 29 августа в Москве на 74-м году жизни.

Как передает РЕН ТВ, Танасенко потеряла сознание, и прибывшим на вызов врачам скорой уже ничем не удалось ей помочь.

Уточнено, что Танасенко долго болела и в последнее время находилась под присмотром сиделки.

Людмила Танасенко родилась 25 декабря 1944 года. Закончила Московский полиграфический институт. В 1963-1964 годах работала преподавателем рисования в школах Севастополя, в 1964-1966-х - художником во Дворце культуры строителей в Севастополе, в 1968-1972-х - бутафором в Московском областном театре кукол, в 1971-1973 - ассистентом художника на к/ст "Союзмультфильм". После - художником-постановщиком на студии "Мульттелефильм".

Дебют - 1974-й год, мультфильм "Здравствуйте, тетя Лиса!". Среди других: "Про щенка", "Мальчик шел, сова летела", "Новогодняя песенка Деда Мороза", "Синичкин календарь".

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