В Германии 30 человек пострадали в аварии с автобусом

В федеральной земле Бранденбург в Германии рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел в среду вечером на перекрестке в городе Бранденбург-на-Хафеле.

В аварии травмы различной степени тяжести получили 30 человек. Большинство раненых - это дети, возраст которых не уточняется, пишет РИА Новости, ссылаясь на телерадиокомпанию RBB.

Только два пассажира автобуса и водитель легкового автомобиля были госпитализированы с серьезными травмами. О причинах столкновения транспортных средств информации нет.