В ГУМе заработал Bosco MISHKA Bar

Винтажные венские стулья, ламповая подсветка, аналогичная той, что на фасаде главного здания, высокие шторы и окна в пол - таков интерьер новой гастроточки в ГУМе.

Совместный проект команды Bosco и ресторатора Арама Мнацаканова в нынешнем исполнении будет существовать до начала октября, а затем закроется для технологического переоснащения, чтобы вновь открыться уже в конце ноября в законченной версии.

Меню, которое Арам Мнацаканов разработал с итальянским бренд-шефом своих ресторанов Антонио Фреза, универсальное: здесь подают гребешки, карпаччо, тартар, артишоки; несколько видов пиццеты, а также осьминога, фиш энд чипс, бургер и цыпленка. Для желающих русской кухни - оладьи с икрой. Все это с "открыточным" видом на Кремль.