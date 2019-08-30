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30.08.2019 15:29
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Пекине открылась выставка российских императорских церемониалов

В пекинском музее Гугун открылась выставка "Церемониалы российского императорского двора". Она стала второй частью совместного проекта музейного комплекса Гугун и Музеев Московского Кремля в рамках сотрудничества России и Китая в год празднования 70-летнего юбилея образования КНР и установления дипломатических отношений двух стран, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Первой частью культурного проекта стала выставка "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке", которая прошла в Музеях Кремля в мае этого года.

Экспозиция в Пекине включает 151 экспонат и раскрывает значимость каждого из исторических событий и обрядов, связанных с восшествием на престол российских монархов в XVIII-XIX столетиях. Посетители выставки могут ознакомиться с искусством лучших художников, граверов, фотографов, ювелиров, портных, вышивальщиков, работавших для российского императорского двора. Впервые вывозится за рубеж роскошное шитое золотом платье, недавно полученное в распоряжение российской музейной коллекции, а также серебряный кубок, который Николай II пригубил во время коронации.

Коллекция воссоздает величественную атмосферу придворных торжеств Российской империи, роскошь которых стала легендарной, демонстрирует важные моменты российской истории.

Экспонаты выставки тщательно отобраны Музеем Московского Кремля. Значительная часть памятников истории и культуры экспонируется за пределами России впервые. Выставка будет работать до 8 ноября.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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