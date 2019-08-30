В Пекине открылась выставка российских императорских церемониалов

Первой частью культурного проекта стала выставка "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке", которая прошла в Музеях Кремля в мае этого года.

Экспозиция в Пекине включает 151 экспонат и раскрывает значимость каждого из исторических событий и обрядов, связанных с восшествием на престол российских монархов в XVIII-XIX столетиях. Посетители выставки могут ознакомиться с искусством лучших художников, граверов, фотографов, ювелиров, портных, вышивальщиков, работавших для российского императорского двора. Впервые вывозится за рубеж роскошное шитое золотом платье, недавно полученное в распоряжение российской музейной коллекции, а также серебряный кубок, который Николай II пригубил во время коронации.

Коллекция воссоздает величественную атмосферу придворных торжеств Российской империи, роскошь которых стала легендарной, демонстрирует важные моменты российской истории.

Экспонаты выставки тщательно отобраны Музеем Московского Кремля. Значительная часть памятников истории и культуры экспонируется за пределами России впервые. Выставка будет работать до 8 ноября.