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30.08.2019,  
14:33
Текст:  Антон Валагин

В России началось серийное производство беспилотника "Орион"

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Компания "Кронштадт" начала серйиное производство многофункционального беспилотника собственной разработки "Орион".

Фото: РИА Новости
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- Это первый серийный контракт. Мы начинаем работу над организацией крупносерийного производства мощностью до семи комплексов в год - это порядка 30 беспилотников, - рассказал РИА Новости генеральный директор компании Сергей Богатиков. Он добавил, что поставить армии России первого комплекс планируется в 2019 году.

"Орион" - средневысотный беспилотный аппарат самолетного типа с большое продолжительностью полета. Взлетный вес 1000 килограммов, масса полезной нагрузки 200 кг. Продолжительность полета 24 часа, радиус применения 250 км. Основная задача дрона - разведка, обзор пространства в видимом и инфракрасном диапазонах,обнаружение и сопровождение наземных и надводных целей, измерение дальности до них и подсвет лазерным лучом. В один комплект входят модули операторов, радиотехнических средств, управления взлетом и посадкой, а также 4-6 беспилотников.

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