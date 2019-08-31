Аргентина разгромила Корею на ЧМ-2019

Сборная Аргентины с победы стартовала на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В первом матче южноамериканцы, являющиеся фаворитами группы "В", в которой выступает и Россия, разгромили команду Кореи - 95:69.

Казалось бы, Китай для аргентинцев - путь не близкий, но тем не менее, на трибунах Уханьского спортивного центра внезапно оказалось немало болельщиков из-за океана. Причем весьма шумных. Впрочем, корейцы тоже без поддержки не остались. С десяток человек своей слаженностью иногда перекрикивали весь зал. Правда, их любимцам это не слишком помогло.

Если на первых минутах еще чувствовалось, что аргентинцы слегка волнуются, но уже во второй четверти все стало на свои места: на большой перерыв команды ушли при счете 43:28 в пользу южноамериканцев. Впечатляло соотношение очков, набранных запасными обеих команд. У корейцев, к примеру, точными бросками не отметился ни один человек, вышедший со скамейки. У Аргентины запасные набрали 23 балла, то есть больше половины. Комментарии, как говорится, излишни. Вообще в составе Кореи, по сути, играл лишь один человек. Натурализованный американец Ра Гунна, который, казалось, паркет вообще не покидал.

Во второй половине матча картина не изменилась, и аргентинцы легко довели игру до победы. В понедельник, 2 сентября, корейцы станут соперником сборной России. А Аргентина померится силами с Нигерией.