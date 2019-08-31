Брата знаменитой американской гимнастки обвинили в тройном убийстве

Брат многократной чемпионки мира по гимнастике Симоны Байлс - Тевин Байлс-Томас - подозревается в тройном убийстве. Следствие предъявит ему обвинения по 15 пунктам.

Как сообщает РИА Новости, Байлс-Томас был арестован в четверг, 29 июля. Инцидент, в котором, по версии следствия, виновен брат знаменитой спортсменки, произошел на новогодней вечеринке в Кливленде. Будучи действующим военнослужащим, 24-летний мужчина устроил здесь стрельбу, жертвами которой стали три человека, еще двое были ранены.

Что касается Байлс, то она является рекордсменкой по числу медалей, завоеванных на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.