Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну

В Александровском саду сегодня прошла первая часть церемонии переноса частицы Вечного огня из Москвы в Любляну.

В торжественной обстановке, под звуки военного оркестра, в присутствии председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, первого заместителя начальника главного военно-политического управления ВС РФ Алексея Цыганкова, заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, многочисленных представителей минобороны, ветеранов, кадетов и юнармейцев была зажжена специальная лампада.

Уже завтра в ней огонь будет доставлен на борт самолета, на котором он отправится в столицу Словении, чтобы от этого пламени там, у монумента Сынам России и Советского Союза, установленного в память о наших соотечественниках, погибших на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, загорелся новый Вечный огонь.

"Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены - это символ нашей скорби, это дань памяти великому поколению победителей, защитивших нашу страну и весь мир от нацисткой агрессии. Завтра частица пламени будет перенесена в самый центр Европы, столицу Словении - Любляну", - отметил Нарышкин.

Председатель Российского исторического общества напомнил, что "завтра, 1 сентября, исполняется ровно 80 лет с начала Второй мировой войны, ставшей само страшной трагедией в истории человечества".

"Та война унесла жизни около 70 миллионов человек. Решающий вклад в победу над нацизмом был внесен Красной Армией и всеми народами Советского Союза", - отметил он, добавив, что в России помнят и отдают должное нашим союзникам как на западе, так и на востоке. Тысячи жителей оккупированных фашистами стран Европы вступили в отряды сопротивления.

"Отдать дань их мужеству, стойкости и героизму - наш безусловный долг", - подчеркнул Нарышкин, выразив надежду, что память о тех событиях сбережет наше и последующие поколения от новых трагедий. И символический акт зажжения Вечного огня в Любляне крайне важно в этом плане.

"Мы благодарны нашим друзьям из Словении за то, что они приняли предложение о зажжении Вечного огня, что вместе с ними мы защищаем правду о той войне, правду о причинах, ходе войны и ее результатах", - отметил Нарышкин.

Он напомнил, что "правительство СССР настойчиво пыталось сформировать систему коллективной безопасности, но так называемая политика умиротворения ряда западных государств помещала это сделать". Отдельные политики, псевдоисторики пытаются исказить историю, но большая часть населения Европы знает, кто на самом деле одержал победу в той войне, отметил Нарышкин.

Частица Вечного огня была перенесена в специальную лампаду (в официальных документах она значится как газогорелочное оборудование) при помощи специального же факела. Оба предмета были разработаны и созданы представителями АО "Мосгаз". Как рассказал заместитель главного инженера, начальник управления аварийных работ "Мосгаза" Игорь Романов, подобное оборудование использовалось в 2015 году, когда 28 губернаторов разнесли частицы Вечного огня в свои регионы. По его словам, лампада способна гореть до 12 часов, этого времени хватит, чтобы доставить огонь на борт самолета, где он будет перенесен в другое устройство. Романов подчеркнул, что впервые эстафета переноса Вечного огня завершится за границей.

Примечательно, что в церемонии зажжения факела помимо представителя батальона почетного караула Преображенского полка (подполковника Александра Курова) непосредственное участие принимал ветеран Александр Никитенков. Именно ему было предоставлено это почетное право. Он принимал участие в подобных церемониях еще 50 лет назад, когда огонь возле Кремлевской стены (в 1967 году) зажигал Леонид Брежнев.

Место, где 1 сентября вспыхнет новый Вечный огонь, также символично. Как отметили в Российском историческом обществе, вместе с посольством РФ в Словении выступившем автором этой инициативы, подобное произойдет впервые за последние десятилетия, к тому же в столице страны, входящей в ЕС и НАТО.

Как напомнили в дипмиссии в Любляне, сам памятник Сынам России и Советского Союза, открытый три года назад президентами России и Словении Владимиром Путиным и Богутом Пахором, за это время стал объектом настоящего паломничества. Это первый в истории нашей страны общим монумент, посвященный воинам, павшим в двух мировых войнах, подчеркнули в посольстве. Он был установлен на добровольные пожертвования граждан двух стран и охраняется городскими властями. При проведении массовых мероприятий министерство обороны Словении выставляет возле него почетный караул.

Напомним, в годы Первой мировой войны на территории современной Словении, тогда входившей в состав Австро-Венгрии, был организован лагерь для русских военнопленных. Их руками строилась дорога через перевал Вршич. За время существования лагеря от тяжкого труда и голода в нем погибли около 10 тысяч человек.

Во время Второй мировой войны Словения была частью Югославии, в апреле 1941 года она была оккупирована фашисткой Германией и ее союзниками. И вновь на ее территории, в городе Марибор, появился лагерь для военнопленных. Там погибли около 2 тысяч красноармейцев.

На сегодняшний день на территории страны насчитывается 83 захоронения российских и советских военнослужащих, около четверти их них были обнаружены в последние годы благодаря работе нашего посольства. И у каждого ежегодно проводятся памятные мероприятия, в которых активно принимают участие местные власти, общественные организации, молодежь.