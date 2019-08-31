ЦИК пожалуется в Общественную коллегию на Associated Press

Информагентство Associated Press (АР) нарушило договоренность с ЦИК о формате интервью с представителем комиссии Эллой Памфиловой, а сам отснятый материал редакция смонтировала некорректно. Центризбирком намерен направить все материалы в Общественную коллегию по жалобам на прессу.

В субботу ЦИК разместил на своем сайте заявление на эту тему.

27 августа съемочной группой АР было записано часовое видеоинтервью с главой Центризбиркома, говорится в документе. 29 августа на сайте apnews.com вместо заявленного видеоинтервью был размещен авторский материал корреспондента АР Натальи Васильевой, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России.

"Само видеоинтервью так и не было опубликовано на сайте информагенства, а размещенные здесь краткие видеофрагменты представляют собой разрозненные фразы, которые, будучи оторваны от общего хода беседы, в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл", - заявил ЦИК.

Кроме того, автором статьи допущено искажение ряда фактов. Например, в материале АР сказано, что в документах несостоявшихся кандидатов в депутаты Мосгордумы были допущены лишь незначительные "канцелярские ошибки".

Тем временем, ЦИК в ходе рассмотрения жалоб выявил "целый ряд существенных нарушений требований законодательства, которые стали причиной отказа им в регистрации". "Среди них: отсутствие сведений об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, проставление подписей ограниченным кругом лиц, наличие подписей людей, числящихся умершими, нарушения процедуры нотариального заверения документов, предусмотренной требованием закона и т.д. Указанные нарушения допущены исключительно по вине кандидатов или лиц, участвующих в подготовке пакета документов для их выдвижения, и влекут установленные законом правовые последствия", - говорится в заявлении ЦИК.

Несмотря на устную договоренность между Эллой Памфиловой и и.о. директора службы новостей АР Харриет Моррис, опровержения и исправления ошибок не последовало.

"Позиция информагенства не изменилась: статья автора признана АР корректной, опровержение не размещено, а незначительные дополнения в тексте не изменили сути материала", - отмечается в заявлении Центризбиркома.

ЦИК России расценивает подобные действия информационного агентства Associated Press как нарушение требований закона РФ от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации", обязывающего журналиста "удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об авторизации цитируемого высказывания" и "проверять достоверность сообщаемой им информации", а также запрещающего использование прав журналиста "в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений".

В результате, подготовленная корреспондентом АР публикация производит впечатление пропагандистского материала, в котором практически проигнорированы аргументированные ответы Эллы Памфиловой на задаваемые вопросы. Представляется, что при ее подготовке нарушены не только нормы закона, но и правила профессиональной журналистской этики.

"С учетом изложенного, полагаем необходимым в кратчайшие сроки направить все материалы, связанные с этим прискорбным инцидентом, на рассмотрение Общественной коллегии по жалобам на прессу, независимой структуры гражданского общества, к компетенции которой относится разрешение информационных споров о нарушениях принципов и норм профессиональной журналистской этики", - говорится в заявлении.