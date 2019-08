Экс-футболист сборной России Сычев подписал контракт с "Пюником"

35-летний бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев подписал контракт с армянским клубом "Пюник". Договор рассчитан на год с возможностью продления еще на сезон.

В новом клубе бывший футболист московских "Спартака" и "Локомотива" будет выступать под номером 19. "Немного отдохнул и готов к продолжению карьеры! Рад стать частью "Пюника" и благодарю свой новый клуб за доверие. Show Must Go On", - написал Сычев в Instagram, разместив фотографию, на которой он держит футболку клуба.

"Пюник" в чемпионате Армении занимает шестое место, а возглавляет команду известный российский тренер Александр Тарханов.