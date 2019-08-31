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31.08.2019 12:47
Рубрика: В мире

Франция репетирует Brexit без совершения сделки

Текст: Александр Саможнев

Правительство Франции приняло решение провести генеральную репетицию по выходу Великобритании из ЕС 31 октября без подписания соглашения. В течение месяца таможенная служба будет проверять меры контроля на границе, чтобы государственные ведомства и предприниматели знали, как действовать в новых условиях, сообщает телеканал Euronews.

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По данным министра общественных средств Франции Жеральда Дарманен, для бизнеса планируется введение онлайн-декларации, чтобы при поставках товара в Великобританию можно было избежать очередей на границе.

Со своей стороны Лондон в случае "неконтролируемого" Brexit обещает на три месяца отложить введение полномасштабного пограничного контроля для компаний из ЕС. В то же время для экспортеров из третьих стран процедура пересечения границы может заметно осложниться.

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Между тем в ходе встречи на полях саммита G7 в Биаррице между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Евросовета Дональдом Туском прогресса по ситуации вокруг Brexit добиться не удалось.

Джонсон настаивает на исключении из соглашения положения о границе с Ирландией. Так называемый "бэкстоп" временно сохраняет единый таможенный союз после выхода из ЕС. Брюссель на предложение британской стороны пока не идет. Официальные представители ЕС заявляют, что ждут от Лондона конкретных предложений.

В мире Европа Франция Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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