Франция репетирует Brexit без совершения сделки

Правительство Франции приняло решение провести генеральную репетицию по выходу Великобритании из ЕС 31 октября без подписания соглашения. В течение месяца таможенная служба будет проверять меры контроля на границе, чтобы государственные ведомства и предприниматели знали, как действовать в новых условиях, сообщает телеканал Euronews.

По данным министра общественных средств Франции Жеральда Дарманен, для бизнеса планируется введение онлайн-декларации, чтобы при поставках товара в Великобританию можно было избежать очередей на границе.

Со своей стороны Лондон в случае "неконтролируемого" Brexit обещает на три месяца отложить введение полномасштабного пограничного контроля для компаний из ЕС. В то же время для экспортеров из третьих стран процедура пересечения границы может заметно осложниться.

Между тем в ходе встречи на полях саммита G7 в Биаррице между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Евросовета Дональдом Туском прогресса по ситуации вокруг Brexit добиться не удалось.

Джонсон настаивает на исключении из соглашения положения о границе с Ирландией. Так называемый "бэкстоп" временно сохраняет единый таможенный союз после выхода из ЕС. Брюссель на предложение британской стороны пока не идет. Официальные представители ЕС заявляют, что ждут от Лондона конкретных предложений.