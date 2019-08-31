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31.08.2019 08:07
Рубрика: Спорт

Медведев обыграл Лопеса, поругался с судьей и болельщиками

Текст: Максим Домчев
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. Пятый номер мирового рейтинга обыграл испанца Фелисиано Лопеса, а по ходу матча успел поругаться с судьей и болельщиками.
Фото: AP Photo/Adam Hunger Фото: AP Photo/Adam Hunger
Фото: AP Photo/Adam Hunger

В борьбе за выход в 1/8 финала пятая ракетка мира Медведев встречался с опытным испанцем Фелисиано Лопесом. Матч получился непростым и запомнится не только игрой, но и поведением россиянина.

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В первом сете Медведев проиграл свою подачу и был настолько раздосадован произошедшим, что выхватил из рук болбоя принесенное полотенце, и швырнул его в сторону. После этого россиянин швырнул ракетку в сторону судейской вышли и "включил Кирьоса" - пошел ругаться с судьей. Медведев заявил, что арбитр должен незамедлительно слезть с вышки и уйти, поскольку был недоволен несколькими судейскими решениями. Россиянин получил предупреждение и недовольный гул трибун.

При счете 5:5 произошел эпизод, который может стоить россиянину кругленькой суммы. В ответ на действия болельщиков Медведев показал им в ответ "жест Эффенберга", но сделал это незаметно для судьи. Организаторы теперь могут наказать россиянина за этот поступок.

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Первая партия в итоге была выиграна - 7:6 (7:1). Второй сет выиграл Лопес, на сторону которого встало подавляющее большинство зрителей. Однако россиянин нашел в себе силы перебороть всех, и две следующие партии остались за ним - 7:6 (9:7), 6:4. После матча Медведев посвятил победу болельщикам, которые бурно выражали свое недовольство.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев сыграет с прошедшим квалификацию немцем Домиником Кепфером.

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