На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов

На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".

По данным Государственного бюро расследований, в результате проведения спецоперации по передаче части средств в размере 250 тысяч долларов были задержаны четверо подозреваемых. Они предлагали бывшему сотруднику госкомпании "Укрспецэкспорт" помощь в продвижении по карьерной лестнице. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В апреле в ходе предвыборной кампании на президентских выборах Зеленский предупреждал граждан, что от его имени могут выступать аферисты.