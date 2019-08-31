Новости

В фестивале на проспекте Сахарова приняли участие 20 тысяч человек, в несанкционированном шествии - 750 человек 16:30
Умер сценарист "Черного Плаща" и "Утиных историй" Гордон Брессак 16:25
"Сочи" одержал первую победу в Премьер-лиге 16:20
Любовь Соболь и Николай Ляскин уехали с Пушкинской площади на метро 16:17
Тайный смысл наклеек на багажниках и стеклах автомобилей 16:00
Вышел трейлер драмы "Два Папы" с Энтони Хопкинсом 15:56
От рака мозга умерла актриса из "Отчаянных домохозяек" Валери Харпер 15:46
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов 15:31
Власти заявили о готовности Москвы к отопительному сезону 15:14
Взрыв ракеты "Искандер" показали на видео 14:44
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме 14:30
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну 14:15
Скончался петербургский художник-нонконформист Сергей Ковальский 14:05
Экс-футболист сборной России Сычев подписал контракт с "Пюником" 13:53
Кабмин одобрил выделение 296 млн рублей на компенсации жителям Приангарья 13:43
10 полезных мобильных приложений для водителей 13:39
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое 13:36
Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года 12:54
Франция репетирует Brexit без совершения сделки 12:47
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях 12:46
Кабмин одобрил выделение средств на здравоохранение в регионах 12:43
Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, пилот погиб 12:36
Путин назвал Кочаряна настоящим другом России 12:28
Более ста авиарейсов задержаны или отменены в Москве 12:23
США назначили спецпредставителя по Западным Балканам 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
31.08.2019 15:31
Рубрика: В мире

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов

Текст: Александр Саможнев

На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".

Фото: Михаил Маркив/ РИА Новости
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок

По данным Государственного бюро расследований, в результате проведения спецоперации по передаче части средств в размере 250 тысяч долларов были задержаны четверо подозреваемых. Они предлагали бывшему сотруднику госкомпании "Укрспецэкспорт" помощь в продвижении по карьерной лестнице. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В апреле в ходе предвыборной кампании на президентских выборах Зеленский предупреждал граждан, что от его имени могут выступать аферисты.

В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года
Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, пилот погиб
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну
В аэропорту Волгограда три самолета совершили вынужденные посадки
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое