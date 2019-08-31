Непомнящий сравнил игру "Спартака" под руководством Карреры и Кононова

Экс-наставник "Томи" Валерий Непомнящий объяснил, почему при Олеге Кононове у московского "Спартака" не получается демонстрировать такие же результаты, как под руководством итальянца Массимо Карреры.

"Сейчас у "красно-белых" не получается справляться с давлением. Почему во времена Массимо Карреры было иначе? Он не боялся уступить", - рассказал в интервью RT Непомнящий.

Он уверен, что когда тренер волнуется, то этот настрой передается футболистам. "При итальянце "Спартак" был куражной командой, достаточно вспомнить, сколько встреч было выиграно на последних минутах. Сейчас этого нет. Вопрос в психологии", - уверен бывший тренер "Томи".

"Сейчас игроки "Спартака" ждут, когда кто-то за них что-то сделает", - резюмировал Непомнящий.

Напомним, что "Спартак" не смог по сумме двух матчей переиграть португальскую "Брагу" и завершил выступление в еврокубках. В Москве команда Олега Кононова уступила - 1:2.