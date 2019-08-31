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31.08.2019 18:01
Рубрика: Спорт

Непомнящий сравнил игру "Спартака" под руководством Карреры и Кононова

Экс-наставник "Томи" Валерий Непомнящий объяснил, почему при Олеге Кононове у московского "Спартака" не получается демонстрировать такие же результаты, как под руководством итальянца Массимо Карреры.

"Сейчас у "красно-белых" не получается справляться с давлением. Почему во времена Массимо Карреры было иначе? Он не боялся уступить", - рассказал в интервью RT Непомнящий.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Он уверен, что когда тренер волнуется, то этот настрой передается футболистам. "При итальянце "Спартак" был куражной командой, достаточно вспомнить, сколько встреч было выиграно на последних минутах. Сейчас этого нет. Вопрос в психологии", - уверен бывший тренер "Томи".

"Сейчас игроки "Спартака" ждут, когда кто-то за них что-то сделает", - резюмировал Непомнящий.

Напомним, что "Спартак" не смог по сумме двух матчей переиграть португальскую "Брагу" и завершил выступление в еврокубках. В Москве команда Олега Кононова уступила - 1:2.

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