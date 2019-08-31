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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Профессор Чжан Вэйвэй: "Цветной революции" в Сянгане не будет

Преступные действия демонстрантов в Сянгане в последние два месяца серьезно сказались на жизни горожан и региональной экономике. Некоторые западные политики высказали предположения о взаимосвязи сянганской ситуации с торгово-экономическими консультациями между КНР и США. Противовесом выступило мнение декана Китайского исследовательского института при университете Фудань Чжан Вэйвэя. "Цветная революция" в Сянгане не удастся, цитирует профессора информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" со ссылкой на интервью корреспонденту "Горячего обозрения".

Возможна ли сянганская версия "арабской весны"?

Чжан Вэйвэй: Еще в 2014 году, когда в Сянгане прошел митинг, переросший в столкновения, я рассказал "Би-Би-Си" о полной уверенности в поражении движения - потому, что они действовали в корне неверно, в неподходящее время и в неправильном месте. Причина очень проста. Из опросов общественного мнения мы узнали, что простые жители Сянгана, в том числе молодые люди, больше всего заботятся о жизнеобеспечении, трудовой занятости и жилье.

На недавних протестах в Сянгане некоторые демонстранты держали флаги США и Великобритании и даже выкрикивали "желаем британский колониализм", оскорбляли государственный флаг и герб КНР... По вашему мнению, какое умонастроение у демонстрантов или бандитов, которые держали британские и американские флаги?

Чжан Вэйвэй: В Сянгане много людей, у которых китайское лицо, но британские или канадские паспорта. Они - антикоммунистические и антикитайские люди, действительно считающие, что Запад олицетворяет все лучшее. На деле экономики США и Великобритании находятся в шатком положении. Их ВВП на душу населения даже ниже, чем в Сянгане. Однако эти люди все еще поклоняются США и Великобритании. Это и свидетельствует о том, что у них есть поддержка из-за рубежа. Они могут использовать деньги англичан, деньги американцев.

Во время "цветной революции" на Украине я как раз был в Киеве и увидел в руках протестующих флаги Евросоюза, США и Великобритании. Это значит, что именно эти государства профинансировали демонстрантов, которые, получив деньги, пошли на улицы с этими флагами и соответствующими лозунгами. Это говорит о том, что Запад управляет ведущими СМИ мира. Если бы им указали, что за протестующим кто-то стоит, это сразу бы опровергли и заявили, что это их собственный выбор. В этом и состоит опробованный способ этих так называемых "цветных революций". Внешние силы заявляют, что это внутренние дела другой страны, а они вовсе не собираются вмешиваться.

Как вы оцениваете высказывание президента США о том, что проблема Сянгана - это внутренние дела Китая?

Чжан Вэйвэй: Дональд Трамп абсолютно верно заметил, что ситуация в Сянгане - вопрос сугубо китайский, и посторонние должны оставаться в стороне. Конечно, он заботится о другой проблеме - выборах в 2020 году, но ведь его беспокоит и то, что фондовый рынок Сянгана оказывает негативное влияние на американский рынок акций. Падение этого рынка будет весьма невыгодным для него на предстоящих выборах.

Развитие сянганского инцидента показывает, что в этом деле имеются типичные метки "цветной революции". Так, некий Жан Шарп ввел не менее 100 способов провокации: так называемая "человеческая цепь", "набег на банк", предложил ряд лозунгов, специальные дресс-код и жесты - все свидетельствует о том, что эти методы применяются после специальной подготовки. Так что нет сомнения, что кто-то пытается внедрить в действие способы "цветных революций", однако в данном случае они никак не могут быть удачными.

Ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня заявил, что в действиях демонстрантов есть признаки терроризма. Что вы думаете об этом?

Чжан Вэйвэй: Давайте возьмем конкретные примеры: они применили зажигательные бомбы, насилие в отношении населения материковой части КНР в аэропорту и так далее. Все эти действия - проявления терроризма. Мы просто указываем на факты и надеемся, что это не повторится; одновременно, мы хотим сделать предупреждение демонстрантам, и с моей точки зрения, это нужное, абсолютно необходимое предупреждение.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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