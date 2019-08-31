Истребители МиГ-31 сбили крылатую ракету над Охотским морем

Во время плановых тактических учений истребители МиГ-31 Тихоокеанского флота отработали поиск и уничтожение воздушной цели условного противника.

Малый ракетный корабль "Разлив" запустил крылатую ракету-мишень "Малахит" над Охотским морем. Перед двумя высотными истребителями перехватчиками МиГ-31 была поставлена задача обнаружить и уничтожить скоростную цель.

- Истребители вышли в указанный район и атаковали цель ракетами класса "воздух-воздух". В ходе выполнения боевого упражнения мишень была успешно поражена, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Справка "РГ"

Cверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31 был разработан в 1970-х годах. Является первым советским боевым самолетом четвертого поколения. Модернизированный МиГ-31БМ оснащен РЛС "Заслон-М". Она позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 320 километров. Система также может одновременно атаковать до 8 целей. Группа из четырех самолетов способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 километров.