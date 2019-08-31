В Якутии сообщили о тяжелом состоянии пострадавших в катастрофе Ан-2

Состояние четырех человек, пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщили в республиканском минздраве. Еще один человек отпущен домой, так как травмы оказались незначительными.

Пациенты находятся в РБ № 2 -"ЦЭМП".

"На данный момент в больнице произведены все необходимые диагностические мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, частный самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку вчера днем в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района. На борту находились семь человек, двое из которых погибли. Причины ЧП выясняют следователи.