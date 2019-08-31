В Бийске два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме

В Бийске при пожаре в многоквартирном жилом доме два человека пострадали, еще 23 жильца (в числе которых четверо детей) были эвакуированы.

По данным Главного управления МЧС по Алтайскому краю, ЧП произошло в ночь на субботу. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, пишет РИА Новости.

На данный момент пожар ликвидирован. Ожоги получили мужчина 1964 года рождения и женщина 1965-го года, они были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.