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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бийске два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме

В Бийске при пожаре в многоквартирном жилом доме два человека пострадали, еще 23 жильца (в числе которых четверо детей) были эвакуированы.

Умер рабочий, получивший ожоги при пожаре на нижегородской судоверфи

По данным Главного управления МЧС по Алтайскому краю, ЧП произошло в ночь на субботу. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, пишет РИА Новости.

На данный момент пожар ликвидирован. Ожоги получили мужчина 1964 года рождения и женщина 1965-го года, они были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

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