Скончался петербургский художник-нонконформист Сергей Ковальский

Ушел из жизни известный петербургский художник Сергей Ковальский. Ему был 71 год.

Об этом сообщила на своей странице в соцсетях Анастасия Пацей, директор Музея нонконформистского искусства, который в 1998 году основал Сергей Ковальский. "Очень сложно и больно это осознавать", - написала о смерти художника Анастасия.

Художник Сергей Ковальский был очень значимой фигурой в петербургском арт-пространстве. Благодаря ему появились Товарищество изобразительного искусства, Музей нонконформистского искусства, первая официальная организация нонконформистов "Свободная культура", а также знаменитый центр неформальной культуры "Пушкинская, 10".

Работы Сергея Ковальского находятся во многих мировых музейных коллекциях и частных собраниях, в том числе в Русском музее.