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31.08.2019,  
14:44
Текст:  Антон Валагин

Взрыв ракеты "Искандер" показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Работали ракетчики Восточного военного округа. Их задачей было поразить мишень, имитировавшую критически важный объект условного противника, рассказали в военном ведомстве. После пуска круживший над целью беспилотник "Орлан-10" зафиксировал прямое попадание и уничтожение мишени.

Фото: yuotube.com
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Вероятное круговое отклонение ракеты ОТРК "Искандер" составляет пять метров на дистанции 500 километров. Помимо высокой точности, достоинством комплекса является невозможность перехвата ракеты существующими средствами ПВО-ПРО. "Искандер" стартует с большой перегрузкой, интенсивно маневрируя по непредсказуемому алгоритму. Большая часть полета происходит на высоте 50 километров, вне зоны действия большинства зенитных систем. На цель боевая часть ракеты пикирует вертикально. В зависимости от задачи "Искандер" может использовать одну из восьми боеголовок - в том числе ядерную.

В ходе тренировки ракетчики выполнили нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое и перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки.

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