США назначили спецпредставителя по Западным Балканам

Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер назначен спецпредставителем США по Западным Балканам.

"В этой роли Палмер будет руководить нашими усилиями по укреплению дипломатического участия США в поддержке мира, стабильности и процветания в регионе, сосредоточится на интеграции стран Западных Балкан в западные институты, - говорится в сообщении Госдепа США. - Помимо работы в качестве спецпредставителя госсекретаря, Палмер будет продолжать выполнять обязанности заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии".

По оценкам экспертов, указанное назначение является очередным доказательством того, что США активно расширяют свое присутствие на Балканах и формируют своего рода Юго-Восточный бастион, преследуя цель выдавить в ближайшие годы из региона Россию, Турцию и Китай.

Комментируя корреспонденту "Российской газеты" происходящие здесь события, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева отметила, что Балканы в очередной раз стали ареной столкновения интересов ведущих игроков мировой политики.

При этом Вашингтон стремится втянуть в НАТО все бывшие республики Югославии. Для этого усилия англосаксов сконцентрированы на окончательном решении "сербского вопроса" и минимизации, а в идеале - к сведению к нулю - здесь российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего, энергетика) и политического присутствия.