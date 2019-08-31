Трамп может объявить эвакуацию во Флориде из-за урагана "Дориан"

В воскресенье может быть принято решение об эвакуации жителей штата Флорида из-за надвигающегося урагана "Дориан". Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, власти США думают об эвакуации, но пока это рано делать. "Мы, возможно, примем решение по этому поводу в воскресенье", - заявил американский лидер в пятницу, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома.

Трамп уточнил, что в воскресенье проведет в офисе Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях встречу со специалистами и уже по ее итогам решит, какие меры необходимо предпринимать, пишет ТАСС.

Между тем, по последним данным, ураган "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных. Скорость ветра превышает 59 м/с. Сейчас стихия находится в 645 километрах к востоку от побережья Багамских островов.

В связи с приближением урагана, режим чрезвычайной ситуации введен не только во Флориде, но и в штате Джорджия.