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Рубрика: В мире

Трамп может объявить эвакуацию во Флориде из-за урагана "Дориан"

Ажиотаж в магазине Флориды - местные жители готовятся к удару урагана "Дориан". Фото: AP Photo/Brynn Anderson Ажиотаж в магазине Флориды - местные жители готовятся к удару урагана "Дориан". Фото: AP Photo/Brynn Anderson
Ажиотаж в магазине Флориды - местные жители готовятся к удару урагана "Дориан". Фото: AP Photo/Brynn Anderson

В воскресенье может быть принято решение об эвакуации жителей штата Флорида из-за надвигающегося урагана "Дориан". Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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По его словам, власти США думают об эвакуации, но пока это рано делать. "Мы, возможно, примем решение по этому поводу в воскресенье", - заявил американский лидер в пятницу, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома.

Трамп уточнил, что в воскресенье проведет в офисе Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях встречу со специалистами и уже по ее итогам решит, какие меры необходимо предпринимать, пишет ТАСС.

Между тем, по последним данным, ураган "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных. Скорость ветра превышает 59 м/с. Сейчас стихия находится в 645 километрах к востоку от побережья Багамских островов.

В связи с приближением урагана, режим чрезвычайной ситуации введен не только во Флориде, но и в штате Джорджия.

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