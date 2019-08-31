Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

Отбывающий пожизненное заключение убийца сенатора и кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди Серхан Серхан получил ножевые ранения в тюрьме в Калифорнии и был доставлен в больницу, сообщает портал MSN.com.

По данным департамента полиции, нападение произошло во время прогулки заключенных. Серхан был ранен в шею, ему своевременно оказали первую помощь.

Подозреваемый в нападении задержан и помещен в тюремный изолятор. Заключенный, которому исполнилось 75 лет, доставлен в больницу за пределами тюрьмы. Состояние здоровья его оценивается как стабильное.

Напомним, Серхан Серхан совершил нападение на Кеннеди в ходе предвыборной кампании сенатора в 1968 году в Лос-Анджелесе. Он был приговорен к смертной казни, однако позднее приговор был смягчен до пожизненного заключения. Серхан отбывает наказание в тюрьме Ричарда Дж. Донована в Калифорнии.