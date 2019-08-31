В Саратове юные хоккеисты устроили драку команда на команду

Матч хоккейного турнира в Саратове среди игроков 2009 года рождения завершился массовой дракой.

В Саратове проходит детский хоккейный турнир для игроков 2009 года рождения. В пятницу во Дворце спорта "Кристалл" встречались самарская "Комета" и "Аксай" из Ростовской области. Со счетом 7:3 победили самарцы, однако основные события развернулись после финальной сирены.

Как сообщает Взгляд-инфо, после финальной сирены один из игроков "Аксая" поразил пустые ворота соперника. Тут же на льду вспыхнула драка команда на команду.

В итоге, спустя небольшое количество времени, тренерам все же удалось прекратить потасовку.