Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне

Советская, российская актриса, телеведущая, сценарист, режиссер и в целом дива Рената Литвинова порадовала подписчиков, выложив в своем Instagram "честное фото" - как презентовала его артистка.

На снимке - 52-летняя Рената Муратовна в профиль, подтянутая, в красном купальнике и на яхте. "Честное фото #musthave - фото в купальнике...", - дополнительно поясняет подпись.

"Прекрасная!", "Мечта!", "Всегда задумчивая!!!", - посыпались комментарии. Кроме того: "Восхитительная женщина, помимо прочих достоинств, еще и честная и независимая!", "Красивая", "Огонь" и "Невероятная".

Судя по меткам геолокации, всегда задумчивая женщина-мечта упивается отдыхом на Лазурном берегу. Сообщая, что очень любит Канн.

"А мы обожаем вас", - присовокупляют благодарные поклонники.