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01.09.2019,  
16:32
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

"Курганец-25" и "Бумеранг" могут стать платформами для новых САУ

У новейшей российской самоходки 2С35 "Коалиция - СВ" возможно появятся "младшие братья". Речь идет о более легких боевых машинах, созданных на шасси средних унифицированных платформ "Курганец-25" и "Бумеранг".

Изображения этой техники обнародованы в публикации "В интересах ракетных войск и артиллерии: о развитии дальнобойного артиллерийского вооружения и боеприпасов", появившейся в издании "Оборонно-промышленный потенциал".

Судя по иллюстрации, эти самоходные орудия также получат необитаемые боевые отделения, в которых изолированно от экипажа будут размещаться снаряды и модульные метательные заряды - такие же, как на 2С35. Все процессы подготовки к ведению огня полностью автоматизированы.

Для поражения наземных и воздушных целей на башнях можно увидеть дистанционно-управляемые пулеметные установки.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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У облегченных "Коалиций" в качестве оборудования найдут применение современные автоматизированные системы управления наведением и огнем, их интегрируют в единую систему управления тактического звена.

Известно, что "Курганец-25" и "Бумеранг" хорошо защищены, в том числе от мин, и обладают хорошей подвижностью и маневренностью. Такими же качествами будут обладать и эти САО.

Предполагается, что такие машины займут нишу, для которой ранее предназначались 2С34 "Хоста", в ограниченных количествах поступавшие в самоходно-артиллерийские батареи мотострелковых батальонов некоторых общевойсковых бригад.

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