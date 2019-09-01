"Курганец-25" и "Бумеранг" могут стать платформами для новых САУ

У новейшей российской самоходки 2С35 "Коалиция - СВ" возможно появятся "младшие братья". Речь идет о более легких боевых машинах, созданных на шасси средних унифицированных платформ "Курганец-25" и "Бумеранг".

Проекты САУ на шасси "Курганец" и "Бумеранг". Иллюстрация из журнала "Оборонно-промышленный потенциал" - https://t.co/V6F1LgWjo5. pic.twitter.com/8217KdEafh — Komandante (@KomandanteS17) September 1, 2019

Изображения этой техники обнародованы в публикации "В интересах ракетных войск и артиллерии: о развитии дальнобойного артиллерийского вооружения и боеприпасов", появившейся в издании "Оборонно-промышленный потенциал".

Судя по иллюстрации, эти самоходные орудия также получат необитаемые боевые отделения, в которых изолированно от экипажа будут размещаться снаряды и модульные метательные заряды - такие же, как на 2С35. Все процессы подготовки к ведению огня полностью автоматизированы.

Для поражения наземных и воздушных целей на башнях можно увидеть дистанционно-управляемые пулеметные установки.

У облегченных "Коалиций" в качестве оборудования найдут применение современные автоматизированные системы управления наведением и огнем, их интегрируют в единую систему управления тактического звена.

Известно, что "Курганец-25" и "Бумеранг" хорошо защищены, в том числе от мин, и обладают хорошей подвижностью и маневренностью. Такими же качествами будут обладать и эти САО.

Предполагается, что такие машины займут нишу, для которой ранее предназначались 2С34 "Хоста", в ограниченных количествах поступавшие в самоходно-артиллерийские батареи мотострелковых батальонов некоторых общевойсковых бригад.