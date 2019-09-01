На Ставрополье в ДТП с минивэном пострадали четыре человека

В Ставропольском крае минивэн Mercedes столкнулся с грузовым тягачом MAN. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в воскресенье в краевом управлении МЧС России.

Инцидент произошел утром в 9.00 на 316 километре федеральной трассы "Кавказ" в Минераловодском городском округе. По данным управлении ГИБДД по Ставрополью, столкновение произошло в попутном направлении. В момент аварии в легковом автомобиле находились девять человек, детей среди них не было.

- Пострадали четыре человека, погибших нет. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Пятигорска для дальнейшего осмотра, - заявили в МЧС.

По данным ГИБДД, у двоих врачи диагностировали травмы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии.