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01.09.2019 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье в ДТП с минивэном пострадали четыре человека

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае минивэн Mercedes столкнулся с грузовым тягачом MAN. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в воскресенье в краевом управлении МЧС России.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Ставрополью
На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек

Инцидент произошел утром в 9.00 на 316 километре федеральной трассы "Кавказ" в Минераловодском городском округе. По данным управлении ГИБДД по Ставрополью, столкновение произошло в попутном направлении. В момент аварии в легковом автомобиле находились девять человек, детей среди них не было.

- Пострадали четыре человека, погибших нет. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Пятигорска для дальнейшего осмотра, - заявили в МЧС.

По данным ГИБДД, у двоих врачи диагностировали травмы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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