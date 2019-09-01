Самолет разбился во время воздушного шоу в Канаде

Во время воздушного шоу в Канаде разбился самолет.

Инцидент произошел недалеко от города Смит (180 км к северу от Эдмонтона) в провинции Альберта. Там проходила ярмарка, организаторы которой решили развлечь посетителей и запланировали небольшое воздушное шоу.

Два небольших самолета демонстрировали фигуры высшего пилотажа, когда что-то пошло не так. Один летательный аппарат камнем устремился вниз. Пилот не смог ничего сделать. Он и стал жертвой катастрофы. На земле никто не пострадал, сообщает телеканал CTV.