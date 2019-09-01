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Вышла в эфир радиостанция "Голос региона Большого залива"

1 сентября в 7 часов утра по пекинскому времени впервые вышла в эфир радиостанция "Голос региона Большого залива", которая вещает на большой регион провинции Гуандун, а также на специальные административные районы КНР Сянган и Аомэнь. Синхронно открылись площадки новых медиа этого СМИ, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Голос региона Большого залива" работает под девизом: "Первоклассный регион Большого залива, первоклассная жизнь". Радио вещает в гуандунских городах Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Фошань, Хуэйчжоу, Дунгуань, Чжуншань, Цзянмэнь и Чжаоцин, в специальных административных районах Сянган и Аомэнь. Передачи идут 21 час в сутки на частотах 101.2 FM, и 1215 на средних волнах. "Голос региона Большого залива" будет рассказывать о реализации государственной стратегии развития региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь, о принципе "Одна страна, две системы" и его воплощении в жизнь.

Старт вещанию и деятельности новых медиа совместно дали заместитель начальника отдела пропаганды ЦК КПК начальник Госуправления КНР по делам радиовещания, кинематографии и телевидения Не Чэньси, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, замглавы Отдела пропаганды ЦК КПК, начальник Администрации киберпространства Китая Чжуан Жунвэнь, замруководителя канцелярии по делам Сянгана и Аомэня при Госсовете КНР Хуан Люцюань, заместитель директора Медиакорпорации Китая Янь Сяомин и член постоянного комитета КПК провинции Гуандун, начальник отдела пропаганды провинции Гуандун Фу Хуа.

Фото: iStock
При медиакорпорации Китая открылась технологическая лаборатория

В приветственной речи Шэнь Хайсюн констатировал, что регион Большого залива, будучи одним из районов с самой высокой степенью открытости Китая и с самой высокой экономической активностью, имеет важный стратегический статус в государственном развитии в новую эпоху. Строительство региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь служит как новым испытанием в формировании новой структуры всесторонней открытости новой эпохи, так и новой практикой во всестороннем и точном претворении в жизнь курса "Одна страна, две системы".

Начало вещания "Голоса региона Большого залива" и его новых медиа при Медиакорпорации Китая окажет информационную поддержку углублению сотрудничества между континентальной частью Китая, Сянганом и Аомэнем, присоединению Сянгана и Аомэня к общенациональному пространству экономического развития, сохранению долгосрочного процветания и стабильности в Сянгане и Аомэне, чтобы сянганские и аомэньские соотечественники совместно со всем народом Китая вместе шли к национальному возрождению, богатству и процветанию.

"Голос региона Большого залива", как один из каналов с ярким региональным колоритом, будет, опираясь на стратегию Медиакорпорации Китая "5G+4K/8K+AI", отдавать все силы для создания радиовещания с объединенными СМИ нового типа, предоставлять разнообразные услуги новых СМИ аудитории региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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