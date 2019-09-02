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02.09.2019 15:16
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ назначил двух новых топ-менеджеров

Текст: Евгений Костин
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

АвтоВАЗ сообщил о назначении исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок Михаила Рябова, занимавшего ранее должность вице-президента по производству автомобилей.

Согласно краткому досье, Михаил Рябов работает на АвтоВАЗе с 1986 года. Свою карьеру он начал слесарем механосборочных работ. В 2010 году Рябов был назначен директором проекта "Автомобили на платформе B0", через два года стал вице-президентом по продуктам и программам.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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В начале 2014 года Рябов переходит на должность гендиректора "Lada Ижевск", где в настоящее время производят автомобили семейства Lada Vesta. В 2018 году он занял пост вице-президента АвтоВАЗа по производству автомобилей.

Также сменился вице-президент по управлению цепочкой поставок: Марк Дарданелли, работавший на аналогичной должности в Renault и Nissan, сменил на посту Пола Миллера.

"Своим профессионализмом они будут максимально способствовать выполнению среднесрочного плана, развитию АвтоВАЗа и бренда Lada", - прокомментировал новые назначения президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

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#Lada