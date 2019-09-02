АвтоВАЗ назначил двух новых топ-менеджеров

АвтоВАЗ сообщил о назначении исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок Михаила Рябова, занимавшего ранее должность вице-президента по производству автомобилей.

Согласно краткому досье, Михаил Рябов работает на АвтоВАЗе с 1986 года. Свою карьеру он начал слесарем механосборочных работ. В 2010 году Рябов был назначен директором проекта "Автомобили на платформе B0", через два года стал вице-президентом по продуктам и программам.

В начале 2014 года Рябов переходит на должность гендиректора "Lada Ижевск", где в настоящее время производят автомобили семейства Lada Vesta. В 2018 году он занял пост вице-президента АвтоВАЗа по производству автомобилей.

Также сменился вице-президент по управлению цепочкой поставок: Марк Дарданелли, работавший на аналогичной должности в Renault и Nissan, сменил на посту Пола Миллера.

"Своим профессионализмом они будут максимально способствовать выполнению среднесрочного плана, развитию АвтоВАЗа и бренда Lada", - прокомментировал новые назначения президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.