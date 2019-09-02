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02.09.2019,  
10:48
Текст:  Светлана Цыганкова

Бесшумный малогабаритный автомат АМБ-17 показали на видео

Концерн "Калашников" показал на видео бесшумный малогабаритный автомат АМБ-17. Он предназначен для вооружения бойцов подразделений специального назначения.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
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Его общая длина - 850 миллиметров, а вот длина ствола - всего 200. Для обеспечения высокой эффективности поражения целей в сочетании с малой шумностью выстрела используют специальные патроны с дозвуковой скоростью пули, их калибр 9х39 мм. В магазине - 30 патронов. Вес автомата - 2,9 килограмма.

На видео заметно, что сверху на ствольной коробке крепится планка Пикатинни для установки различных прицельных приспособлений. Автомат укомплектован интегрированным глушителем. АМБ-17 может стать своеобразной альтернативой автомату "Вал".

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