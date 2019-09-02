Биржи из Китая и России подписали соглашение о взаимопонимании

Форум был посвящен реформированию ситуации на рынке и новым шагам в этой сфере. Главным организатором форума выступило городское народное правительство, товарная биржа Чжэнчжоу и Чикагская товарная биржа. Организаторы заявили, что подписанный документ будет способствовать взаимодействию и сотрудничеству между двумя сторонами в области обмена информацией, организации визитов на высоком уровне, обучению и образованию. Также он поможет взаимному изучению возможностей в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и ускорению внешней открытости товарной биржи Чжэнчжоу.

Заместитель генерального директора Товарной биржи Чжэнчжоу Ван Ямэй рассказала, что руководство биржи продолжит изучать пути внешней открытости и подпишет соглашения о взаимопонимании с другими зарубежными биржами.