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02.09.2019 14:24
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Биржи из Китая и России подписали соглашение о взаимопонимании

Международный фьючерсный форум Китая 2019 года прошел 1 сентября в Чжэнчжоу. Товарная биржа Чжэнчжоу и Московская биржа подписали соглашение о взаимопонимании. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Два постоянно действующих оптовых рынка из Китая и России оформили такой документ с целью дальнейшего укрепления сотрудничества в секторах фьючерсов и деривативов.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Форум был посвящен реформированию ситуации на рынке и новым шагам в этой сфере. Главным организатором форума выступило городское народное правительство, товарная биржа Чжэнчжоу и Чикагская товарная биржа. Организаторы заявили, что подписанный документ будет способствовать взаимодействию и сотрудничеству между двумя сторонами в области обмена информацией, организации визитов на высоком уровне, обучению и образованию. Также он поможет взаимному изучению возможностей в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и ускорению внешней открытости товарной биржи Чжэнчжоу.

Заместитель генерального директора  Товарной биржи Чжэнчжоу Ван Ямэй рассказала, что руководство биржи продолжит изучать пути внешней открытости и подпишет соглашения о взаимопонимании с другими зарубежными биржами.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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