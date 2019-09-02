Как Венесуэла живет в трудные времена

Наш разговор Эрнесто начинает с грустью в голосе: "Да ничего у нас тут не происходит!". Он попросил не называть его настоящего имени, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела у оппозиции в Венесуэле. Эрнесто - молодой политик, глава одной из региональных ячеек ультрарадикальной партии "Народная воля". Партии, чей представитель Хуан Гуайдо еще в январе провозгласил себя "президентом" страны и с тех пор регулярно обещает свергнуть действующее правительство во главе с Николасом Мадуро.

Прошло более полугода. Пламенные речи "борца с режимом" всем уже порядком поднадоели. Ведь они не более чем пустая бравада - чависты как управляли страной, так и управляют. Удивительно, но чувство разочарования и внутреннего опустошения сейчас можно уловить даже в словах еще недавно самых преданных адептов Гуайдо. Выяснилось, что за ним в Венесуэле по-настоящему стоит не так и много сторонников. Стало понятно, что надежды на скорое падение Мадуро не оправдались, а долгосрочной стратегии у оппозиции попросту не было. Вернее, им ее не рассказали вашингтонские стратеги, которые так же не учли, что чависты по-прежнему сохраняют единство.

Слепая вера в своих американских кураторов сейчас начинает выходить самому Гуайдо боком. Например, Эрнесто рассказывает, что очевидный расчет спикера на помощь из Белого дома начинает раздражать рядовых оппозиционеров, подрывает их веру в лидерские способности "президента-самозванца". И это все в собственной партии Гуайдо. В других же венесуэльских антиправительственных партиях звучат еще более суровые и нелицеприятные оценки деятельности политика, а разочарование в нем уже мало кто скрывает. Но это все "политическая кухня", независимо от которой страна продолжает жить своей собственной жизнью.

И вот здесь ситуация с восприятием Гуайдо выходит совсем для него нелицеприятная. Ведь покуда и оппозиция, и правительство заняты выяснением отношений друг с другом, социально-экономический кризис в Венесуэле лишь обостряется. Цены в стране стремительно растут, а доходы населения за ними не успевают. В такой ситуации все больше людей начинают понимать, что оказываемая США в виде жесточайших санкций "помощь" в борьбе с Мадуро делает жизнь рядовых граждан невыносимой. Эрнесто признает, что оппозиционерам становится все сложнее объяснить своим сторонникам, каким образом Вашингтон якобы заботится о простых венесуэльцах, вводя торговое эмбарго против Каракаса.

Мадуро прилагает все усилия, чтобы и дальше выполнять взятые на себя социальные обязательства

При этом о былом дефиците, говорит Эрнесто, сейчас говорить не приходится - на полках магазинов множество самых разных товаров. Вот только цены стали такие, что позволить их себе могут единицы. При этом многие помнят, как еще буквально пару лет назад страна сталкивалась с дефицитом, из продажи пропадали то одни, то другие товары. Ведь правительство закупало их за границей по рыночной стоимости, а внутри страны продавало по "боливарианским ценам". Разумеется, на всех не хватало, но если что-то и появлялось, позволить это себе могли почти все. Сейчас ситуация другая. Цены на импортные товары вызывают некоторую оторопь. Например, обычная губка для посуды, которую в Венесуэле сейчас попросту не производят, в магазине стоит около 1,5 доллара, пластиковая вешалка для одежды - 2 доллара. Отдельные цены откровенно шокируют. Например, стоимость безлимитного доступа к спутниковому интернету со скоростью 20 Мбит/с достигла 818 долларов в месяц.

А вот килограмм замечательной говяжьей вырезки венесуэльского производства обходится в 3 доллара. Правда, для местных бедняков это все равно дорого - сейчас они выживают фактически за счет распространяемых правительством продуктовым наборам. Несмотря на тяжелейшее экономическое положение, правительство Мадуро прилагает все усилия, чтобы и дальше выполнять взятые на себя социальные обязательства. Правда, такие наборы, получаемые малоимущими гражданами, последнее время становятся все скуднее - в них преимущественно макароны, рис, мука, овощи, а мясо стало большой редкостью. Санкции сказываются.

О том, как местные жители относятся к нынешним сложностям, красноречивее всего говорит то, что из всех отраслей венесуэльской экономики чуть ли не единственной, избежавшей жесткого падения, является производство рома. Этот национальный напиток по-прежнему производится в стране, а сами венесуэльцы не мыслят без него своих постоянных вечеринок и поездок на пляж. Ну, а заставить венесуэльца отказаться от проведения выходных и праздников на побережье не в силах никакой экономический кризис.