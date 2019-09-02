Бизнес все чаще автоматизирует сферу HR: на вопросы сотрудников отвечают чат-боты, резюме выбирают роботы, а от синдрома выгорания персонал спасает искусственный интеллект.

Робот может искать и прогнозировать, но решает в итоге все равно человек. Фото: Яна Bopandrey Suslov/ iStockotoboba

Как показало исследование международной рекрутинговой компании Hays, большинство компаний уже сегодня активно внедряют автоматизацию различных блоков HR и около 80% опрошенных компаний довольны имеющимися системами. Пятая часть респондентов - около 18% - не хотят ничего менять в текущих процессах, 7% компаний останавливает закон о персональных данных, и только 1% компаний считает, что автоматизация не нужна вообще. "Сейчас все озабочены повышением эффективности рабочих процессов, никто не хочет заниматься рутиной. Специалисты стремятся направлять свой ресурс на более творческие задачи. Это касается различных областей и профессий", - отметил Олег Ткаченко, директор направлений Hays Talent Solutions и Response рекрутинговой компании Hays в России.

По мнению руководителей компаний, топ-3 областей HR, в которых сегодня надо внедрять автоматизацию, - это кадровый учет и администрирование (их отметили 72% опрошенных), учет рабочего времени (66%) и HR-аналитика (61%). Компенсацию и сборы следовало бы автоматизировать по мнению 49% респондентов, рекрутмент - 41%, оценку, адаптацию и обучение персонала - 42%.

"Тренд сегодняшнего дня - геймификация. Уже 21% компаний начал использовать игровые элементы в работе. Компании используют промоигры, мобильные приложения, социальные сети и чат-боты для того, чтобы искать, обучать, адаптировать и мотивировать сотрудников", - отмечает Олег Ткаченко.

Чат-боты бизнес использует не только для игр. Так, Альфа-Банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников, который консультирует персонал в автоматическом режиме. Сотрудники банка обращаются в HR за разного рода консультациями в среднем 5 тысяч раз за месяц, и около 80% времени команды HR-поддержки уходит на обработку типовых запросов. "Внедрение интеллектуального чат-бота на внутреннем портале банка позволило автоматизировать 30% запросов, а также дало HR-команде мощный инструмент для глубокого анализа информации, поступающей от сотрудников, и оптимизации деятельности департамента по управлению человеческим капиталом", - говорится в сообщении банка.

Большинство компаний (78%) уже автоматизировали кадровый учет и администрирование, а 54% - внутренние коммуникации, 45% - внедрили системы учета рабочего времени, 41% - рекрутмент, 40% - компенсацию и льготы, 34% автоматизировали HR-аналитику, 34% - оценку, адаптацию, обучение и развитие и только 15% автоматизировали систему нелояльности сотрудников.

"Сотрудники - ключевой актив любой компании, поэтому технологические решения, позволяющие оптимизировать процесс найма и работы с персоналом, сегодня очень актуальны, - считает Арсений Тарасов, директор направления цифровой трансформации бизнеса Microsoft в России. - Инструменты и технологии для HR создаются, чтобы снять с рекрутеров рутинную нагрузку и освободить время для деятельности более высокого уровня: творческой, стратегической. Финальное решение всегда принимает человек".

Среди наиболее ярких проектов от российских разработчиков в этой сфере эксперты называют робота Веру от компании Stafory, который ищет подходящие резюме соискателей среди десятков миллионов записей на сайтах по поиску работы, одновременно делает десятки тысяч звонков соискателям, чтобы предложить им вакансии, проводит видеоинтервью, распознает эмоции кандидатов. "Робот Вера - во многом уникальный проект, создателям которого удалось выявить отраслевую проблему и эффективно решить ее с помощью технологий искусственного интеллекта, которые работают в облаке. В списке клиентов робота Веры такие крупные компании, как МТС, IKEA и многие другие", - отмечает Арсений Тарасов.

Не только искать, но и удерживать сотрудников помогает сервис корпоративной аналитики с искусственным интеллектом Yva.ai. На основе анализа коммуникации и действий сотрудников он позволяет анализировать более 30 показателей, среди которых: вовлеченное рабочее время, количество задач, процент их выполнения и многое другое. На их основе сервис создает рекомендации, позволяя предотвращать выгорание, предсказывает увольнения и позволяет удержать и повысить мотивированность ключевых сотрудников.