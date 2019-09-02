Константин Терещенко финишировал пятым в Сильверстоуне

Успешно для российских гонщиков сложился этап европейской серии Ле-Ман. Роман Русинов в составе команды G-Drive Racing финишировал на втором месте, а пилот Panis Barthez Competition Константин Терещненко стал пятым.

В минувшие выходные на легендарном автодроме в Сильверстоуне прошел этап европейской гоночной серии Ле-Ман. На автодроме, построенном еще во время Второй мировой войны состоялась четырехчасовая гонка. Четвертый этап сезона получился интересным.

Уже в серии свободных заездов травму получил британский пилот Джек Манчестер, который из-за перелома ребер в самой гонке принять участия не смог. Непростые погодные условия в день финального заезда создали командам немало проблем. Добавили их две аварии в середине заезда, в результате чего на трассу выехала машина безопасности.

Фото: Пресс-служба команды Panis Barthez Competition

Лучше всех с проблемами разобрались пилоты команды Idec Sport, одержавшие первую победу в истории европейской серии Ле-Ман. Один из пилотов команды после финиша не мог сдержать эмоций.

"Команда провела гонку безупречно, это наша общая победа. Горжусь, что являюсь частью такой команды. Сегодня были сложные моменты, но мы смогли их преодолеть", - заявил Рохас Мемо.

Вторым на финиш пришел болид команды G-Drive Racing, среди членов экипажа которого есть россиянин Роман Русинов. Последнее место на подиуме заняли пилоты команды Graff Racing. На пятой строчке финишировала команда Panis Barthez Competition, в составе которой выступает россиянин Константин Терещенко. Этот болид долгое время шел вторым, но после участия в аварии не смог подняться выше, несмотря на все старания пилотов.